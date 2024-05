Köln (ots) -Weltpremiere in Köln: Gleich vier Harry Potter-Düfte wurden heute in der Ausstellung Harry Potter: Visions of Magic vorgestellt. Vor rund 200 geladenen Gästen präsentierten die Duftkreateure Guido Schmitt (CEO) und Daniel de Sain (Head of Sales) von Parfumlovers Cologne die Duftkollektion Harry Potter Magical Essences, bestehend aus den Damendüften "Passion" und "Courage" sowie den Herrendüften "Wisdom" und "Ambition"."Wir sind stolz darauf, dass wir auf Grund unserer jahrelanger Duftkompetenz die Lizenz von Warner Bros. erhalten haben, die Harry Potter-Düfte zu kreieren und in den Markt einzuführen. Wir freuen uns darauf, die weltweit große Harry Potter-Fangemeinde auf eine olfaktorische Reise mitzunehmen - inspiriert von magischen Substanzen, vereinen die einzigartigen Düfte die Eigenschaften der vier Hogwarts-Häuser", so Guido Schmitt.Hinweis: Ab Freitag, den 3. Mai sind die Harry Potter Magical Essences deutschlandweit in allen führenden Parfümerien und Drogerien für Fans und Parfumliebhaber:innen erhältlich.Empfohlener VK-Preis:Harry Potter Magical Essence Passion, Eau de Parfum, 30 ml: 29,95 EURHarry Potter Magical Essence Courage, Eau de Parfum, 30 ml: 29,95 EURHarry Potter Magical Essence Wisdom, Eau de Parfum, 50 ml: 29,95 EURHarry Potter Magical Essence Ambition, Eau de Parfum, 50 ml: 29,95 EURPressekontakt:Sarah VogelJeschenko MedienAgentur Köln GmbHEugen-Langen-Str. 2550968 KölnTel.: +49 (0) 221-3099-165Fax: +49 (0) 221-3099-200E-Mail: s.vogel@jeschenko.deOriginal-Content von: PARFUMLOVERS Cologne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174733/5771252