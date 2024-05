EQS-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

02.05.2024 / 19:35 CET/CEST

München, 02. Mai 2024 - Der Vorstand der LEHNER INVESTMENTS AG ("LIAG", ISIN DE000A2DA406) hat heute im Zuge der Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 festgestellt, dass zum 31. Dezember 2023 ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist. Aus diesem Grund wird der Vorstand unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und ihr den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG anzeigen. Im Rahmen dieser Hauptversammlung wird der Vorstand den Aktionären die Lage der Gesellschaft erläutern und geeignete Maßnahmen für eine Restrukturierung vorschlagen. Ursächlich für die Unterschreitung der Hälfte des Grundkapitals sind insbesondere dem Vorsichtsprinzip des HGB geschuldete Wertberichtigungen auf Beteiligungsansatz von Tochterunternehmen im Rahmen der Abschlusserstellung. Die Einberufung der Hauptversammlung wird voraussichtlich in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Vorstand



LEHNER INVESTMENTS AKTIENGESELLSCHAFT

Virchowstr. 2

D-80805 München Ansprechpartner: Andre Baalhorn, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@lehnerinvestments.com

Website: www.lehnerinvestments.de Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

ISIN: DE000A2DA406



