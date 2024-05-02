The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.05.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2024
ISIN Name
AU000000BWX7 BWX LTD
CA0079755017 AETERNA ZENTARIS INC.
CA03949L2003 ARCHER EXPLORATION CORP.
CA89854F1062 TRYP THERAPEUTICS INC.
DE0007686826 GOLD-ZACK AG NA O.N.
FR0012816825 BIOPHYTIS NAM. EO -,002
IE00BJ3V9050 ENDO INTERNATL DL-,0001
LU2109786827 AIS-A.MSCI EMESGUS ETFDRC
US0395872098 ARCIMOTO INC. NEW
US78418A5056 SAFE + GREEN HOLD. DL-,01
US98585K8624 YIELD 10 BIOSCIENCE
XS2297551371 LEVERAGE SHA ETP 2071
XS2297551454 LEVERAGE SHA ETP 2071
XS2337093525 LEVERAGE SHA ETP 2071
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2024
ISIN Name
AU000000BWX7 BWX LTD
CA0079755017 AETERNA ZENTARIS INC.
CA03949L2003 ARCHER EXPLORATION CORP.
CA89854F1062 TRYP THERAPEUTICS INC.
DE0007686826 GOLD-ZACK AG NA O.N.
FR0012816825 BIOPHYTIS NAM. EO -,002
IE00BJ3V9050 ENDO INTERNATL DL-,0001
LU2109786827 AIS-A.MSCI EMESGUS ETFDRC
US0395872098 ARCIMOTO INC. NEW
US78418A5056 SAFE + GREEN HOLD. DL-,01
US98585K8624 YIELD 10 BIOSCIENCE
XS2297551371 LEVERAGE SHA ETP 2071
XS2297551454 LEVERAGE SHA ETP 2071
XS2337093525 LEVERAGE SHA ETP 2071