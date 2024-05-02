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"Special Situation"-Aktie mit Multi-Tenbagger-Potenzial im heißesten Rohstoff-Markt
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WKN: A3DZJ3 | ISIN: CA03949L2003 | Ticker-Symbol: 6YR0
Frankfurt
30.04.24
08:00 Uhr
0,009 Euro
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Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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NORTHX NICKEL CORP Chart 1 Jahr
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NORTHX NICKEL CORP 5-Tage-Chart
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AETERNA ZENTARIS
AETERNA ZENTARIS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AETERNA ZENTARIS INC1,860-3,12 %
ARCIMOTO INC0,383+5,81 %
BIOPHYTIS SA0,0020,00 %
BWX LIMITED0,1200,00 %
ENDO INTERNATIONAL PLC0,0100,00 %
GOLD-ZACK AG0,0040,00 %
NORTHX NICKEL CORP0,0090,00 %
SAFE & GREEN HOLDINGS CORP0,127+18,69 %
TRYP THERAPEUTICS INC0,0360,00 %
YIELD10 BIOSCIENCE INC0,214-1,84 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.