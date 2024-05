Das Thema Künstliche Intelligenz lässt viele Analysten optimistisch in die Zukunft des Technologiekonzerns Microsoft blicken. Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss rät beispielsweise in einer neuen Studie zum Übergewichten der Aktie und hat ein Kursziel von 520 Dollar ausgegeben.Dass Microsoft die Umsatzerwartungen um eine Milliarde übertroffen habe, sei durch eine starke Positionierung gegenüber wichtigen säkularen Wachstumstrends in Kombination mit einer soliden Umsetzung angetrieben worden, so Morgan-Stanley-Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...