Es hat sich eine Weile hingezogen, doch die Drug Enforcement Administration (DEA) konnte sich in dieser Woche dazu durchringen, Cannabis von Schedule 1 auf Schedule 3 herunterzustufen. Das ist zwar noch keine Legalisierung auf Bundesebene. Die Droge wird nun aber nicht länger auf eine Stufe mit Substanzen wie Heroin gestellt. Den Unternehmen aus dem Sektor wird damit so einiges erleichtert.Anzeige:Fortan ist Cannabis in den USA gleich eingestuft zu Ketamin oder Codein, wie "Der Aktionär" zu berichten weiß. Die rechtlichen Hürden für einen ...

