Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 mai/May 2024) - The common shares of Cameo Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Cameo Resources Inc. is a mineral exploration company incorporated and domiciled in British Columbia, Canada. The business objective of the Issuer is to identify, evaluate, acquire and explore mineral properties for the purposes of identifying a mineral resource deposit at its flagship Nevada Project, as well as any other mineral properties that the Issuer may acquire an interest in from time to time subsequent to the date hereof.

_________________________________

Les actions ordinaires de Cameo Resources Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Cameo Resources Inc. est une société d'exploration minière constituée et domiciliée en Colombie-Britannique, au Canada. L'objectif commercial de l'émetteur est d'identifier, d'évaluer, d'acquérir et d'explorer des propriétés minérales dans le but d'identifier un gisement de ressources minérales sur son projet phare du Nevada, ainsi que toute autre propriété minière dans laquelle l'émetteur pourrait acquérir un intérêt de temps à autre. une date postérieure à la date des présentes.

Issuer/Émetteur: Cameo Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MEO Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 29 040 001 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 800 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 13324M 10 3 ISIN: CA 13324M 10 3 2 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.10/0,10$ Agent: PI Financial Corp. Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 6 mai/May 2024 Trading Date/Date de negociation: Le 8 mai/May 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MEO. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)