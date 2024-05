GRENOBLE, Frankreich und PRINCETON, New Jersey, May 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS ("Koelis" oder das "Unternehmen", www.koelis.com), ein führendes und innovatives Unternehmen im Bereich der Prostatabehandlung, gab heute die Veröffentlichung neuer Funktionen auf der renommierten Jahrestagung der American Urological Association in San Antonio, Texas, bekannt. Koelis wird vom 2. bis 5. Mai an seinem Stand Nr. 951 Live-Demonstrationen und interaktive Vorführungen veranstalten, um seine neuartige Fähigkeit zu demonstrieren, KI-gestützte Prostata-MRT-Funktionen in seine exklusive Trinity-Plattform zu integrieren.



Das Koelis Trinity®-System ermöglicht Urologen eine gezielte 3D-"Fusionsbiopsie" bei Prostatakrebs. Trinity integriert 3D-Ultraschallbildgebung mit proprietärer MRT-US-Fusionsbildführung, die die einzigartige Software des Unternehmens zur Verfolgung von Prostatabewegungen (OBT Fusion®) enthält. Das kompakte Koelis Trinity®-System benötigt weder Schnittstellen zu externen Ultraschallgeräten noch zu externen Sensoren. Die Vielseitigkeit der Trinity-Plattform verschafft Koelis eine führende Position im laufenden Paradigmenwechsel in der Prostatakrebsbehandlung hin zu genaueren Biopsiediagnosen und mehr Möglichkeiten für weniger invasive Behandlungen.

Koelis bringt seine neue Software "Promap Contour" auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen im Bereich CAD- und KI-Software entwickelt wurde, darunter DeepHealth (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Radnet), Siemens Healthineers und andere. Die Promap Contour-Software ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, ihre kompatible CAD-/KI-Lösung zur automatischen Verarbeitung von Prostatakonturen und -läsionen im MRT einzusetzen, die dann nahtlos an die Koelis Trinity®-Plattform für 3D MRT/US-Fusionsverfahren übertragen werden können.

Dadurch können Urologen und Radiologen künftig zusammenarbeiten, um die Arbeitsabläufe entlang des klinischen Behandlungsweges für Prostatakrebs effizienter zu gestalten. Das Ziel ist es, den Zugang zu PACS/Cloud-Konnektivität und automatisierter Prostata-MRT-Segmentierung zu ermöglichen, die einfach in die Koelis Trinity®-Plattform importiert werden können. Das Koelis Trinity®-System nutzt diese Bildgebungsdaten, um eine patientenspezifische 3D-Karte der Prostata zu erstellen, die als Leitfaden für Diagnose- und Behandlungsverfahren dient.

Dr. Antoine Leroy, Gründer und CEO von Koelis, erklärte dazu: "Koelis ist stolz darauf, die Konnektivität seiner Produkte verbessern und sie um eine KI-Dimension erweitern zu können, um den Bedürfnissen der Urologen und ihrer Patienten gerecht zu werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch die Stärkung der Workflow-Effizienz mit einer Lösung wie der von DeepHealth die Einführung der Koelis-Fusionsbiopsie als neuen Behandlungsstandard in den USA erleichtern können."

Die Technologie von Koelis ist derzeit in 50 Ländern erhältlich, wobei über 500 Systeme in den USA, Europa und Asien im Einsatz sind. Die Koelis Trinity®-Plattform wurde bereits bei 1 Million Patienten mit Prostatakrebs eingesetzt.

Koelis hat seinen Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, und ist seit 2006 ein Pionier und Marktführer im Bereich der MRT-US-Fusions-Bildführungstechnologie. Das Koelis Trinity®-System verfügt über eine proprietäre 3D-Ultraschall-Software zur Verfolgung von Prostatabewegungen.

