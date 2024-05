Auf der Invest 2024 sind die Gänge so voll wie kaum zuvor, die Besucher so wissbegierig und aktieninteressiert wie nie zuvor. Es dreht sich alles um KI, Verschuldung, Inflation und Notenbanken. Welche Möglichkeiten sich durch deutsches Knowhow im Wandel der Weltkulturen ergeben, weshalb zyklische Branchen - gerade in Deutschland - vor einem Comeback stehen und warum Anleger auch bei jeglichen Krisen immer entspannter werden können, erfahren Sie in diesem Interview mit Robert Halver, Baader Bank.