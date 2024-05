FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss nach Zahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Modekonzern habe die vorsichtigen Markterwartungen umsatz- und ergebnisseitig leicht übertroffen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei vor allem die dynamische Erlösentwicklung in Nordamerika sowie die insgesamt gute Kostenkontrolle gewesen. Die Geschäfte in China und Großbritannien dagegen seien schwach gelaufen. Der jüngste Kursrückgang dürfte vor allem die Sorge des Kapitalmarkts um eine weitere Wachstumsverlangsamung reflektieren./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 16:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 17:32 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

