DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 17.936 Pkt - Fresenius fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fresenius-Aktie hat am Donnerstag nachbörslich im Fokus gestanden mit der Nachricht, dass der Gesundheitskonzern seine Restrukturierung und Portfolio-Optimierung fortsetzt und die Mehrheit am Rehabilitationsgeschäft der kleinsten Sparte Vamed an PAI Partners verkauft. Nähere Angaben zum Verkaufspreis machte das Unternehmen nicht; es dürfte sich aber um dreistelligen Millionen-Euro-Betrag handeln. Der Fresenius-Kurs wurde bei Lang & Schwarz knapp 1 Prozent höher gesehen.

Steico gaben um rund 4 Prozent nach. Der Baumaterialhersteller hatte nachbörslich mit der Bestätigung der vorläufigen Geschäftszahlen mitgeteilt, die Dividende für 2023 ausfallen zu lassen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.935,93 17.896,50 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 02, 2024 16:16 ET (20:16 GMT)

