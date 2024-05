LambdaTest Tunnel erhöht seine Sicherheit und Leistung mit SOCKS5-Proxy- und HTTP/2-Unterstützung und ermöglicht so sichere, effiziente Tests für moderne Webanwendungen in komplexen Umgebungen.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte Plattform für einheitliche Tests, kündigte erweiterte Funktionalitäten innerhalb seiner LambdaTest Tunnel-Funktion an. Zu diesen Weiterentwicklungen gehören die umfassende Unterstützung von SOCKS5-Proxys und die integrierte HTTP/2-Protokollverarbeitung, die Entwicklern und QA-Experten eine sicherere, leistungsfähigere und zukunftssichere Testumgebung bietet.

LambdaTest Tunnel lässt sich jetzt nahtlos mit SOCKS5-Proxys integrieren und bietet damit eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Datenübertragung während des Testens. Dies ist besonders wertvoll für Benutzer, die in komplexen Netzwerkumgebungen arbeiten oder die uneingeschränkten Zugriff auf interne Webanwendungen benötigen. Darüber hinaus vereinfacht die Tunnelfunktion das Testen moderner Webanwendungen, indem sie automatische Unterstützung für HTTP/2, das neueste Webprotokoll, bietet. Dies macht eine manuelle Konfiguration überflüssig und gewährleistet genaue Leistungstests, die die realen Interaktionen zwischen Browser und Server widerspiegeln.

"Die Hinzufügung von SOCKS5-Proxy-Unterstützung und automatischer HTTP/2-Behandlung in LambdaTest Tunnel erfüllt wichtige Anforderungen unserer Benutzer, die in komplexen Netzwerkumgebungen arbeiten und moderne Webanwendungen entwickeln. Mit diesen Funktionen wollen wir Entwicklern und QA-Experten modernste Tools für sichere, leistungsfähige und zukunftssichere Tests zur Verfügung stellen", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest.

Diese Weiterentwicklungen in LambdaTest Tunnel bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter verbesserte Sicherheit durch verschlüsselte SOCKS5-Proxy-Verbindungen, die Möglichkeit, Netzwerkbeschränkungen für nahtlose Tests lokaler und interner Webanwendungen zu umgehen, mühelose Integration von SOCKS5-Proxys mit minimaler Einrichtung, optimierte Tests für moderne Webanwendungen ohne manuelle Konfiguration dank automatischer HTTP/2-Behandlung und verbesserte Leistungsbewertung unter realen Bedingungen der Browser-Server-Kommunikation.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/support/docs/advanced-tunnel-features/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240501721355/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von LambdaTest:

press@lambdatest.com