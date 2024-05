Keyloop, ein weltweit tätiges Automobiltechnologie-Unternehmen, hat heute den Abschluss der Übernahme von ATG bekannt gegeben, einem innovativen Anbieter von Automobiltechnologie mit Schwerpunkt auf Omnichannel-Lösungen für den Einzelhandel. Dieser Schritt folgt auf die Bekanntgabe der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung am 10. April 2024.

Die Übernahme ist eine bedeutende Etappe für die beschleunigte Umsetzung des Keyloop-Konzepts "Experience-First" für die gesamte Lebensdauer von Fahrzeugen und unterstützt Automobilhändler und OEMs bei der Bereitstellung herausragender Kundenerlebnisse.

Tom Kilroy, CEO bei Keyloop, kommentiert: "Durch ihre Zusammenarbeit schaffen Keyloop und ATG ein integriertes Technologieportfolio, das die gesamte Customer Automotive Journey zusammenfügt und Einzelhändlern und OEMs dabei hilft, das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen zu verbessern."

Tim Smith, CEO bei ATG, erklärt: "Die heutige Bekanntgabe bestärkt das inspirierende und innovative Team von ATG ebenso wie die Vision und das Engagement von Keyloop. Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben als Teil des Führungsteams von Keyloop und werde mich dafür einsetzen, unsere Unternehmen in den kommenden Wochen zum Vorteil unserer Kunden zusammenführen."

ATG wird von Houlihan Lokey und Taylor Wessing beraten. Keyloop erhält Beratung von King Spalding und Paul Hastings LLP. Als Berater des Managementteams von ATG fungierte Momentum Corporate Finance.

Über Keyloop:

Keyloop liefert hochmoderne Lösungen, die auf die modernen Bedürfnisse von Autohändlern und OEMs gleichermaßen zugeschnitten sind. Vom Ausstellungsraum bis zur Werkstatt und allem, was dazwischen liegt, ermöglicht die Technologie von Keyloop unverwechselbare Kundenerlebnisse zwischen wichtigen Systemen, Tools und Abteilungen. Keyloop verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und weiß genau, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein. Die Lösungen von Keyloop werden in über 90 Ländern vertrieben und genießen das Vertrauen von mehr als 18.000 Händlern und 80 OEMs weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.keyloop.com. Laden Sie das neueste Whitepaper von Keyloop herunter Revolutionierung des Automobilhandels durch Technologie.

Über die Automotive Transformation Group (ATG):

Als innovativer Anbieter von Einzelhandelssoftware für den Automobilsektor hat sich die Automotive Transformation Group (ATG) zum Ziel gesetzt, den Autokauf zu erleichtern. Mit 20 Jahren Erfahrung, Technologien, die in 80 Ländern eingesetzt werden, und mehr als 13 Milliarden digitaler Interaktionen, die bis heute erfasst wurden, hat das Unternehmen ein tiefes Verständnis des Autokaufverhaltens entwickelt, das es ihm ermöglicht, verbraucherorientierte Software für Einzelhändler, Erstausrüster, Finanzdienstleister und Flottenlieferanten in aller Welt zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: atg.auto.

