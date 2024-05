Lenovo nutzt seine Führungsposition bei Hardware in Verbindung mit den Sicherheitslösungen von Microsoft, um die Geschäftskontinuität und einen verstärkten Schutz für Kunden sicherzustellen

Cyber-Schutz, -Erkennung, -Reaktion und -Wiederherstellung sind für Lenovo Cyber Resiliency as a Service mit höherer Transparenz in die gesamte digitale Landschaft integriert

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), das globale Technologieunternehmen, hat seinen neuen KI-basierten Cyber ??Resiliency as a Service (CRaaS) auf den Markt gebracht, der Lenovo Gerätetelemetrie und das Microsoft-Sicherheitssoftware-Portfolio nutzt, einschließlich Microsoft Copilot for Security und Defender for Endpoint. Da KI Schutz auf mehreren Ebenen bietet, integriert die neue Lösung mehr Transparenz durch Cyber-Schutz, -Erkennung, -Reaktion und -Wiederherstellung über digitale Anlagen und Geräte hinweg. Dies kommt den Kunden zugute, indem es ihnen hilft, sicherer über diverse Geräte, Benutzer, Apps, Daten, Netzwerke und Cloud-Dienste hinweg zu arbeiten und die Geschäftskontinuität vor Angriffen zu schützen.

Aufgrund verschiedener Markt- und Technologietrends wie der Umstellung auf hybrides Arbeiten, der zunehmenden Einführung von KI und der zunehmenden Verbreitung von Daten und Geräten bleibt Sicherheit für Unternehmensleiter von größter Bedeutung. In der dritten weltweiten jährlichen Umfrage unter Chief Information Officers (CIOs) von Lenovo gaben 51 der CIOs an, dass Cybersicherheit weiterhin höchste Priorität für die IT hat, und 65 gaben an, dass es schwierig für sie sei, die Herausforderungen bezüglich Datenschutz und Sicherheit zu bewältigen.

"Lenovo Cyber ??Resiliency as a Service hilft Führungskräften dabei, durch eine einheitliche Konsole Gewissheit über ihr gesamtes System zu erhalten", sagte Marc Wheelhouse, Chief Security Officer der Lenovo Solutions and Services Group. "Leistungsstarke integrierte Toolsets, KI und Automatisierung sorgen für Effizienz bei der Überprüfung aller Protokolldateien und der Behandlung aller Warnmeldungen. Zugleich helfen sie dabei, blinde Flecken zu beseitigen, sodass Benutzer Bedrohungen identifizieren, isolieren und eindämmen können. Lenovo CRaaS vereinfacht die Beschaffung von Sicherheitsgütern, indem es eine umfassende Lösung bietet, die die Leistungsfähigkeit des Microsoft-Sicherheits-Stacks umfassend nutzt und vollständig von Lenovo verwaltet wird."

Die Einführung eines Managed Service für Cyber-Resilienz trägt zur Erhöhung der Produktivität und Effizienz im Unternehmen bei, indem es das IT-Personal von mühsamen und zeitintensiven Aufgaben entlastet und die Gemeinkosten senkt. Da Hunderte von Sicherheitstools zur Auswahl stehen, sind viele Unternehmen daran gewöhnt, unterschiedliche Lösungen zusammenzustückeln, um eine kohäsive Sicherheitsarchitektur zu schaffen.

"Die Kunden von Lenovo wünschen sich umfassenden Schutz und Transparenz in ihrem gesamten Unternehmen, einen Zero-Trust-Ansatz sowie automatisierte Sicherheit und Compliance, und das alles bei gleichzeitiger Optimierung ihrer Lieferantenbeziehungen und effektiver Verwaltung der Technologiekosten. Lenovo Cyber ??Resiliency as a Service ist unsere umfassende Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ausgefeilten und häufigen Cyberangriffen effektiv zu begegnen und zugleich andere Herausforderungen der Cybersicherheit zu bewältigen, wie Budgetbeschränkungen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften", sagte Wheelhouse.

Lenovo CRaaS ist das neueste Angebot im Rahmen von Lenovos Engagement, Kunden und ihre sensiblen Daten zu schützen. Es ergänzt die Security by Design-Praxis von Lenovo, die zum Schutz von Geräten über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung beiträgt, und Lenovo ThinkShield, das erweiterte Sicherheitsfunktionen für das gesamte Hardware- und Softwareportfolio von Lenovo bietet neben anderen Diensten. Weitere Vorteile von Lenovo CRaaS:

Umfassender, durchgängiger Cybersicherheitsschutz

Vollständig integrierter Cybersicherheits-Technologie-Stack, verwaltet von Lenovo-Branchenexperten

Kritische Best-Practice-Kontrollen

Weitere Informationen zu unserer Sicherheitsservice-Suite CRaaS finden Sie hier.

