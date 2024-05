Mary Kay Inc., eine globale Kosmetikmarke, die für ihr Engagement für Frauen und Unternehmertum bekannt ist, freut sich bekannt zu geben, dass ihre Produkte nun auch in Dänemark verkauft werden. Dieser strategische Schritt ist ein wichtiger Meilenstein in Mary Kays Mission, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern. Mit dieser Markteinführung sind die Produkte von Mary Kay nun in allen skandinavischen und nordischen Märkten in Zusammenarbeit mit Lesley Cosmetics, dem autorisierten Vertriebspartner von Mary Kay in Skandinavien, erhältlich.

Dänemark, das für seine starke Ausrichtung auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frauen bekannt ist, gilt als eine der egalitärsten Gesellschaften der Welt und rangiert in der EU auf dem dritten Platz des Gender Equality Index1. Die Nachfrage des Landes nach innovativen Möglichkeiten für Frauen ist allgegenwärtig. Die Verfügbarkeit von Mary Kay-Produkten auf dem dänischen Markt verspricht aufregende, neue Perspektiven für weibliches Unternehmertum und Empowerment durch das einzigartige Geschäftsmodell zu bieten.

Mary Kay Europe President Tara Eustace drückte ihre Begeisterung über die Einführung der Mary Kay Produkte in einem neuen Land aus. "Die Expansion nach Dänemark stellt nicht nur eine erstaunliche Wachstumsstrategie in Europa dar, sondern bekräftigt auch unser Engagement, Frauen unvergleichliche Möglichkeiten für die Stärkung ihres Selbstbewusstseins und Unternehmertums zu bieten. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Lesley Cosmetics, um dänischen Frauen unsere hochwertigen Produkte und die einzigartige Geschäftsmöglichkeit von Mary Kay vorzustellen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine starke Gemeinschaft unabhängiger Schönheitsberater in Dänemark aufzubauen und sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen."

"Der Kern der Vision von Mary Kay war es schon immer, Frauen unvergleichliche Möglichkeiten für persönliches und berufliches Wachstum zu bieten", sagte Carl Henric Wallblom, CEO von Lesley Cosmetics. "Ich bin zuversichtlich, dass die dänischen Frauen die hochwertige Hautpflege und die dekorative Kosmetik von Mary Kay annehmen werden und, was noch wichtiger ist, die Möglichkeit, ihre unternehmerischen Träume zu verwirklichen, ohne ihr Privat- und Familienleben zu gefährden. Das visionäre Geschäftsmodell von Mary Kay ist heute aktueller denn je, und ich freue mich darauf, seine Auswirkungen auf Familien in Dänemark zu sehen."

Die offizielle Eröffnung in Dänemark, an der 750 Gäste teilnahmen, war ein spektakulärer und historischer Abend für Mary Kay, Lesley Cosmetics und die vielen Frauen, die sehnsüchtig auf die Produkte und die Gelegenheit gewartet haben. Klicken Sie hier um das Video Mary Kay Beauty Beyond Borders anzusehen.

Mary Kays Vermächtnis, das Leben von Frauen seit über 60 Jahren zu bereichern, inspiriert auch weiterhin und ebnet den Weg für zukünftige Generationen. Mit seinen innovativen Hautpflege- und Farbkosmetikprodukten wird Mary Kay in Dänemark einen bedeutenden Einfluss ausüben und Frauen dazu befähigen, ihre Träume zu verfolgen und zu ihren eigenen Bedingungen erfolgreich zu sein.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter).

