Die frühere Führungskraft von Pigu Hobby Hall Group und eMAG wird das europäische Geschäft von ThredUp als General Manager of Europe leiten

Nach seiner Führung des internationalen Geschäfts kehrt der langjährige ThredUp-Topmanager Dan DeMeyere als Chief Product and Technology Officer in das US-Geschäft zurück

ThredUp (Nasdaq: TDUP, LTSE: TDUP), eine der größten Online-Wiederverkaufsplattformen für Bekleidung, Schuhe und Accessoires, gab heute die Ernennung von Florin Filote zum General Manager für Europa bekannt. Filote bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Einzelhandel und E-Commerce beim Aufbau und der Skalierung von Marktplatzgeschäften mit und wird die europäischen Aktivitäten des Unternehmens führen, die derzeit neun Länder in Mittel- und Osteuropa umfassen. Er tritt die Nachfolge von Dan DeMeyere an, der seit 2010 bei ThredUp tätig ist und zuletzt zwei Jahre lang das internationale Geschäft leitete. DeMeyere wird in das US-Geschäft zurückkehren und als Chief Product and Technology Officer Innovationen im Bereich Technologien und künstliche Intelligenz vorantreiben. Filote und DeMeyere berichten beide an den CEO und Mitbegründer von ThredUp, James Reinhart.

Florin Filote, General Manager of Europe, ThredUp (Photo: Business Wire)

"Seit unserem Markteintritt 2021 haben wir bedeutende Fortschritte beim Ausbau unseres europäischen Geschäfts erzielt, unseren Umsatz mehr als verdoppelt und den Secondhand-Handel in Mittel- und Osteuropa populär gemacht. Das Team hat Beachtliches geleistet, um ein solides Fundament für die Zukunft zu legen, und ich bin fest davon überzeugt, dass Florin durch seine breitgefächerte Markterfahrung und Leidenschaft für die Kreislaufwirtschaft die perfekte Führungspersönlichkeit ist, um Innovation und Wachstum auf dem europäischen Secondhand-Markt zu ermöglichen, der laut einer Projektion von GlobalData bis 2028 ein Volumen von 90 Milliarden US-Dollar erreichen wird." James Reinhart, CEO und Mitbegründer, ThredUp

"ThredUp ist seit langem ein Vorreiter beim Weiterverkauf, und ich fühle mich geehrt, Teil dieses talentierten Team zu werden und zum bereits prosperierenden europäischen Geschäft beitragen zu können. Von den vor uns liegenden europäischen und globalen Marktchancen bin ich felsenfest überzeugt und freue mich darauf, Wachstum und Innovation voranzubringen. Indem wir Verbrauchern nachhaltigere Kaufentscheidungen ermöglichen und die Einzelhandelsbranche transformieren, werden wir eine Zukunft schaffen, die sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch umweltbewusst ist." Florin Filote, General Manager für Europa, ThredUp

Vor seinem Wechsel zu ThredUp trug Filote in mehreren Führungspositionen beim baltischen und finnischen E-Commerce-Marktführer Pigu Hobby Hall Group Verantwortung, unter anderem als Group Transformational CEO und Interim Chief Revenue Officer. Zuvor leitete er sieben Jahre lang Strategie und Umsetzung des Marktplatz- und B2B-Vertriebs beim europäischen E-Commerce-Riesen eMAG. Zu seinen früheren Karrierestationen gehören Führungspositionen in den Bereichen moderner Handel und verpackte Konsumgüter. Filote hat mehrere Managementprogramme an der Harvard Business School absolviert und verfügt über einen Bachelor of Science in Management und einen Master of Science in Wirtschaftswissenschaften, beide erworben an der Transylvania University in Rumänien, sowie über ein Diplom in Informatik vom Grigore Moisil College.

Über ThredUp

ThredUp transformiert den Weiterverkauf durch Technologie und verfolgt das Ziel, die Welt dazu zu inspirieren, zuerst an Secondhand zu denken. Durch problemloses Kaufen und Verkaufen von Gebrauchtwaren hat sich ThredUp zu einer der weltweit größten Online-Secondhand-Plattformen für Kleidung, Schuhe und Accessoires entwickelt. Verkäufer bevorzugen ThredUp, weil wir ihnen helfen, ihre Schränke zu entrümpeln und einen Wert für sich selbst oder für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu erzielen und zugleich einen positiven Beitrag für den Planeten zu leisten. Käufer schätzen die Möglichkeit, günstige, hochwertige und luxuriöse Marken an einem Ort zu kaufen, und dabei bis zu 90 des üblichen Einzelhandelspreises zu sparen. Unsere proprietäre Betriebsplattform liefert das Fundament für unseren verwalteten Marktplatz und umfasst eine verteilte Verarbeitungsinfrastruktur, intern entwickelte Software und Systeme sowie datenwissenschaftliche Expertise. Mit dem Resale-as-a-Service von ThredUp nutzen einige der weltweit führenden Marken und Einzelhändler unsere Plattform, um ihren Kunden anpassbare, skalierbare Wiederverkaufserlebnisse bereitzustellen. ThredUp hat mehr als 172 Millionen einzigartige Secondhand-Artikel von 55.000 Marken aus 100 Kategorien verarbeitet. Indem ThredUp den Lebenszyklus von Kleidung verlängert, verändert es die Einkaufsgewohnheiten von Verbrauchern und fördert eine nachhaltigere Zukunft der Modebranche.

