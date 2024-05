Starke 9 Monate veranlassen den Saatgutspezialisten zu mehr Optimismus für das Gesamtjahr. Nach 10 % Umsatzplus auf 1,36 Mrd. € und 48 % Wachstum beim EBIT auf 336 Mio. € inklusive 30 Mio. € Sonderertrag nach drei Quartalen hat man die Prognose angehoben. 2024 strebt KWS Saat nun ein Wachstum von 6 bis 8 % (statt bisher 3 bis 5 %) und eine um je 4 %-Punkte höhere EBIT-Marge von 15 bis 17 % an. Damit zeigt man die Wende zu wieder steigenden Margen, was für die Aktie die Chance auf einen tragfähigen Boden um 50 € erhöht. Das KGV sinkt von 12,7 im laufenden Jahr auf unter 11 per 2026. Das ist ausbaufähig. Die alten Hochs um 75 € werden damit rechenbarer.



