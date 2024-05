Nach der Feiertagspause am Mittwoch hat der DAX (WKN: 846900) am Donnerstag etwas nachgegeben. In einem trägen Handel büßte das größte deutsche Börsenbarometer 35 Punkte ein und beendete den Handel -0,2% tiefer mit 17.896 Punkten. Gefragt waren die Papiere von Bayer und RWE, Infineon und Zalando rutschen ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten etwas tiefer in den Tag, sorgten aber umgehend für einen Gap-Close und erreichten gut eine Stunde ...

