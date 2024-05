DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Nettoumsatz für Q1 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/03.05.2024/07:00) - Aluflexpack AG (die "Gruppe"), ein führender Hersteller hochwertiger zirkulärer flexibler Verpackungs- und Barrierelösungen, meldet für die ersten drei Monate des Jahres 2024 einen Rückgang des Nettoumsatzes um 8,3% auf EUR90,6 Mio. (Q1 2023: EUR98,8 Mio.). Der Nettoumsatz im ersten Quartal 2024 wurde durch einen hohen negativen Preiseffekt beeinflusst, der auf die Weitergabe gesunkener Inputkosten an Kunden zurückzuführen ist. In Bezug auf die verkauften Volumina verzeichnete die Gruppe jedoch einen Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Hochinflationsrechnungslegung in der Türkei (IAS 29) belief sich der Nettoumsatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 auf EUR91,4 Mio. [ 1 ]

Im 1. Quartal 2024 zeigte die Nachfrage nach Produkten von Aluflexpack leichte Anzeichen einer Verbesserung, allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den einzelnen Endmärkten. Das Volumenwachstum der Gruppe wurde im Berichtszeitraum durch solide Geschäftsentwicklungen in den Endmärkten Tiernahrung und Kaffee & Tee unterstützt. Das Wachstum im Endmarkt für Tiernahrung beruhte auf einer Kombination aus neuen Produkteinführungen, Marktanteilsgewinnen und der Ausweitung des Umsatzes in neue Regionen. Grund für das Wachstum im Endmarkt für Kaffee & Tee war im Wesentlichen eine Ausweitung des Geschäfts in neuen Regionen.

Johannes Steurer, CEO der Gruppe, sagt: "Wir befinden uns immer noch in einem Umfeld, das durch zurückhaltendes Konsumverhalten der Konsumenten und Lagerabbau bei Kunden gekennzeichnet ist. Indes setzen wir unsere Strategie fort und knüpfen neue Partnerschaften. Dass es uns in diesem Umfeld gelang, eine Steigerung der Volumina zu erzielen, unterstreicht unsere starke Position auf dem Markt und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Mit einer gut investierten Plattform und vielversprechenden Projekten in Europa sowie neuen Regionen wie den USA, Nordafrika und anderen Ländern blicken wir optimistisch in die Zukunft."

Die Konzernleitung der Gruppe bestätigt den Ausblick für das Jahr 2024 von einem Nettoumsatz ohne Berücksichtigung von IAS 29 zwischen EUR370-410 Mio. und ein EBITDA vor SE zwischen EUR51-56 Mio. [ 2 ] Darüber hinaus fokussiert sich die Gruppe auf die Entschuldung der Bilanz und Free Cashflow-Generierung.

Nächste Termine:

14. Mai 2024: Schliessung des Aktienregisters um 17:00 Uhr MESZ

22. Mai 2024: Generalversammlung

21. August 2024: Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2024

05. November 2024: Umsatzmitteilung Q3

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über zehn Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich, Polen und Tunesien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 1.602 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

[ 1 ] Seit 30. Juni 2022 ist Aluflexpack verpflichtet, IAS 29 "Finanzberichterstattung in Hochinflationsländern" auf seine Geschäftstätigkeit in der Türkei anzuwenden. Die Anwendung von IAS 29 umfasst die Übernahme von IAS 21 "Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse."

[ 2 ] Das EBITDA vor Sondereffekten (SE) bezieht sich auf den Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Effekte, die das Management als einmalig und/oder nicht operativ erachtet.

