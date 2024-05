Daimler Truck hat am Freitag vor Handelsstart seine Quartalszahlen vorgelegt, die Anleger positiv überrascht haben. Ist das jetzt die letzte Chance, bei der Mercedes-Benz-Tochter einzusteigen, bevor die Rallye losgeht? Mit einem Plus seit Jahresstart von 24,7 Prozent gehört die Aktie von Daimler Truck zu den am besten laufenden Werten im DAX. Zuletzt hatte der Wert nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen aber korrigiert.Mit den am Freitag ...

