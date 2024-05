Erfolgreiche Green Bond-Platzierung - die ABO Wind AG hat ihre neue Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) mit einem um 15 Mio. Euro aufgestockten Volumen in Höhe von insgesamt 65 Mio. Euro platziert. Der erste Green Bond des Unternehmens stieß sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse, daher wurde das Volumen der Anleihe entsprechend aufgestockt. Der jährliche Zinskupon wurde final auf 7,75 % p.a. festgelegt (halbjährlich Auszahlung jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres).

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro dient der Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...