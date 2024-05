The following instruments on XETRA do have their first trading 03.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.05.2024Aktien1 ES0105777017 Puig Brands S.A.2 DK0062616637 Svitzer Group A/S3 BMG375851174 GasLog Ltd.4 CA0079756007 AEterna Zentaris Inc.5 FR001400OLP5 Biophytis6 CA66860Q1028 NorthX Nickel Corp.7 US78418A6047 Safe & Green Holdings Corp.8 US98585K8541 Yield10 Bioscience Inc.Anleihen1 XS2816031160 General Motors Financial Co. Inc.2 US78355HLB32 Ryder System Inc.3 XS2746663074 T-Mobile USA Inc.4 XS2815976126 CPI PROPERTY GROUP S.A.5 AU3CB0308609 United Overseas Bank Ltd.6 AU3FN0086633 United Overseas Bank Ltd.7 XS2815987834 Vesteda Finance B.V.8 DE000A3829F5 ABO Wind AG9 DE000DW6AC86 DZ BANK AG10 DE000DW6AC78 DZ BANK AG11 DE000DW6AC60 DZ BANK AG12 IT0005594467 Italien, Republik13 XS2816013937 Kreditanstalt für Wiederaufbau14 XS2813175713 Kreditanstalt für Wiederaufbau15 XS2746662936 T-Mobile USA Inc.16 USG2176UAA81 CK Hutchison International [24] Ltd.17 FR001400PZV0 Crédit Mutuel Arkéa18 US50050HAW60 Kookmin Bank19 US50050HAX44 Kookmin Bank20 XS2816664879 Saskatchewan, Provinz21 XS2812381676 Sisecam UK PLC22 XS2746662696 T-Mobile USA Inc.