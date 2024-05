Nach dem Rücksetzer vom Dienstag konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group zum Start in den Mai keine neuen Impulse freisetzen. Rückblick: Schwaches Monatsende für die Aktie von Mercedes-Benz Group - nachdem die Papiere am 8. April noch auf das neue Jahreshoch bei 77,45 EUR gestiegen waren, sind die Notierungen am Dienstag nach Vorlage der Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...