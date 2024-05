Edelmetalle in hervorragender Form! Nun folgen die Minenunternehmen! Sichern Sie sich erstaunliche Performance mit diesen Gewinner-Aktien!

Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen hatten wir einen genialen Lauf in den Edelmetallen!

Gold ist ausgebrochen und Silber arbeitet hart daran, dies auch zu tun. Wie so oft folgt nach einem steilen Anstieg eine gesunde Konsolidierung. Dieses Ausatmen können Sie als intelligenter Investor nun aber nutzen, um davon massiv zu profitieren. Sicherlich fragen Sie sich wie, doch keine Angst! Wir haben das eine hervorragende Idee für Sie!

Bergbauunternehmen tendieren dazu, einen Hebel auf den entsprechenden Rohstoff zu haben und diese beiden Unternehmen sind ein ganz heißes Eisen in Zeiten steigender Edelmetallpreise!

Zwei heiße Eisen haben wir Ihnen in diesem Video kurz, prägnant und verständlich zusammengefasst:

Tolle Unternehmen zu noch günstig bewerteten Preisen!

OceanaGold (WKN: A0MVLD) produziert erfolgreich über 500.000 Unzen Gold pro Jahr und wächst weiter, ebenso wie 14.000 Tonnen Kupfer. Der renommierte Goldproduzent unterhält vier in Betrieb befindliche Minen in den Vereinigten Staaten Amerika, auf den Philippinen und in Neuseeland. Zudem besitzt man ein renommiertes Managementteam mit bedeutender Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung.

Mehr Informationen, tolle Videos und aktuelle Analysteneinschätzungen finden Sie unter https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) ist ein Spitzenunternehmen im Silbersektor. Es hat gerade eine Produktion von 1.460.006 Unzen Silber und 10.133 Unzen Gold für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben, was einer Produktion von 2,3 Millionen Unzen Silberäquivalent ("AgEq") entspricht. Das Unternehmen verfügt über ein enormes Aufwärtspotenzial, da Terronera gebaut wird und bis Ende 2024 die Produktion aufnehmen soll.

2024 wird für Endeavour Silver ein entscheidendes Jahr - Mit dem Ausbau seines Projekts Terronera wird der aufstrebende Silberproduzent den Übergang zu einem führenden Silberproduzenten einleiten. Dem unternehmenseigenen Anspruch auf Steigerung des Unternehmenswertes will man auch in Zukunft durch eine deutliche Kostenreduktion und eine Erhöhung der Margen gerecht werden. Endeavour Silver konzentriert sich in diesem Jahr voll und ganz auf den Abschluss der Bauarbeiten im Projekt Terronera, was sich in einer erheblichen Produktionssteigerung, einer spürbaren Senkung der Kosten und einem beträchtlichen freien Cashflow in den kommenden Jahren niederschlagen dürfte!

Fazit:

Gold und Silber gewinnen seit Wochen an Wert, so dass die Produzente in den nächsten Quartalen hervorragende Gewinne einstreichen sollten! Zusätzlich hat der Kupferpreis ebenfalls mit seiner Erholung begonnen und steht i Zeiten steigender Nachfrage durch die Energietransformation vor einer rosigen Zukunft! Mit einem spürbar besseren Umfeld, sollten auch die noch fehlenden Inflows der großen Kapitalgeber schon bald wieder zunehmen. Alles in allem eine tolle Gelegenheit das eigene Depot auf Wachstum zu stellen!

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

