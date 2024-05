Der Goldpreis hat seit seinem Allzeithoch am 12. April bei 2.431 US-Doller binnen drei Wochen rund 130 USD eingebüßt und befindet sich nach wie vor in einer Korrekturphase. Auch in dieser Handelswoche droht wieder ein Rückgang. Gold steuert auf den ersten wöchentlichen Verlust in Folge seit mehr als zwei Monaten zu, da Befürchtungen aufkamen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...