Linz (www.anleihencheck.de) - Nach den Notenbankentscheidungen der EZB und US-FED ist jetzt ein Monat Ruhe, bevor es im Juni zur ersten Zinssenkung der EZB kommen kann, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die noch immer boomende US Wirtschaft und die damit verbundene Steigerung der Preise auf 3,5% sollten eigentlich zu einer Zinserhöhung führen. Die US-Notenbank FED habe sich klar dagegen gestellt weil sie hoffe, dass sich die Inflation wieder Richtung des 2% Ziels bewege. Basierend auf dieser Einschätzung wolle die FED ab Juni das Tempo des Bilanzabbaus reduzieren. ...

