Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Euro-Raum schwächt sich die Inflation weiter ab, so die Börse Stuttgart.Die Daten für März würden einen Rückgang der Teuerungsrate auf 2,4% zeigen, nach 2,6% im Vormonat. Damit wachse der Spielraum für Zinssenkungen seitens der EZB. In den USA dagegen scheine eine Zinswende weiter in die Zukunft verschoben zu werden. Aufgrund einer hartnäckigen Inflationsrate von 3,5% sowie robusten Konjunkturdaten würden Experten frühestens im September erste Zinsschritte erwarten. Dementsprechend sei es keine Überraschung gewesen, dass die FED ihre Leitzinsen diese Woche unangetastet belassen habe. ...

