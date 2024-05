Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng nimmt ab sofort auch in Europa Bestellungen für sein drittes Modell G6 an. Das Coupé-artige E-SUV ist jetzt in den Niederlanden, Norwegen, Dänemark und Schweden erhältlich - und ist günstiger als ein Tesla Model Y. Zum Europa-Bestellstart sind die Niederlande das einzige Land mit dem Euro als Währung, hier liegt der Basispreis bei 42.990 Euro. Zum Vergleich: Das ähnlich große Model Y gibt es in den Niederlanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...