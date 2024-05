© Foto: NurPhoto | Jakub Porzyck - picture alliance



Die Titel von Amgen konnten sich am Donnerstag in der US-Nachbörse um über 15 Prozent steigern, nachdem das Unternehmen seine Geschäftszahlen bekanntgegeben hat.Die Aktie des Pharma- und Biotech-Unternehmens Amgen dürfte am Freitag vor dem besten Handelstag seit vielen Jahren stehen: Schon in der US-Nachbörse hat das Dow-Jones-Schwergewicht 13 Prozent zugelegt und wird sich damit an die Spitze des Index setzen können. Grund für die Euphorie der Anleger sind die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen, vor allem aber die Veröffentlichung von Studiendaten zu einem Wirkstoffkandidaten für Abnehmspritzen, wie sie von Eli Lilly und Novo Nordisk hergestellt werden. Umsatz gegenüber dem …