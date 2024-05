Enapter hat für das Geschäftsjahr '23 einen Umsatz von EUR 31,6 Mio. (+114,7% yoy) bekannt gegeben. Darin enthalten sind EUR 16,6 Mio. Produktverkäufe und EUR 15 Mio. Einmalzahlung aus dem US-Generalvertriebsvertrag. Infolge der Einmalzahlung war das EBITDA mit 1,5 Mio. EUR positiv und lag damit sogar über den von Enapter angekündigten 0,4 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde in Q1'24 bereits ein hoher Auftragseingang von rund EUR 9,3 Mio. (+730% yoy) verzeichnet. Das Wachstum von Enapter sollte mit dem Beginn der Massenproduktion in '25 richtig Fahrt aufnehmen, wobei die Auftragsbasis bereits in '24 geschaffen wurde. China und die USA sind jedoch zwei potenziell große Zukunftsmärkte für Enapter, was das Unternehmen zunehmenden geopolitischen Risiken aussetzt. Zusammen mit der anhaltenden Inflation und den höheren Zinsen deutet dies auf eine höhere Risikoprämie bei der Bewertung der zukünftigen Cashflows hin. mwb researchs Analysten passen ihr Kursziel auf EUR 15,00 (alt: EUR 22,50) an, behalten aber ihr Kaufen-Rating bei. Der Aktienkurs von Enapter ist in den letzten 12 Monaten um ca. 60% gefallen, wodurch sich das Chance-Risiko-Verhältnis für Investoren deutlich verbessert hat. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken