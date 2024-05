Emittent / Herausgeber: Tigris Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

München, 03.05.2024 - Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (I-Tranche: DE000A2QDSG3, R-Tranche: DE000A2QDSH1), der am 03.05.2021 von der Tigris Capital GmbH gemeinsam mit der Hansainvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck & Aufhäuser Lampe als Verwahrstelle und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds aufgelegt wurde, feiert heute sein 3-jähriges Jubiläum. Der Fonds fokussiert sich auf wachstumsstarke und profitable Nebenwerte aus der D-A-CH Region mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. €, die eine starke Cashflow-Generierung sowie hohe Kapitalrenditen aufweisen. Der Auswahlprozess erfolgt dabei über einen klassischen Bottom-up Ansatz und einer eigenen, tiefgreifenden Fundamentalanalyse. Gleichzeitig wird ein fokussierter Ansatz verfolgt, sodass lediglich 20-30 Werte in den Fonds aufgenommen werden sollen. Derzeit befinden sich 19 Unternehmen im Fonds. In herausforderndem Umfeld behauptet Nach einem sehr erfolgreichen Start in den ersten 8 Monaten nach Auflage ist das Marktumfeld für Small & Micro Caps seit Januar 2022 sehr herausfordernd. So haben Investoren aufgrund der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten, verbunden mit dem deutlichen Zinsanstieg, ihre Anlagen in liquidere Assets bzw. Large Caps umgeschichtet. Dies zeigt sich auch an einer deutlichen Underperformance des SDAX ggü. dem DAX von 25,2 Prozentpunkten seit Anfang 2022, wobei der Fonds überwiegend in Werte unterhalb des SDAX investiert. Die aktuelle Überschneidung mit dem SDAX beläuft sich auf lediglich fünf Unternehmen. Doch bieten sich derzeit durch die niedrigen Bewertungen sowie den positiven Perspektiven der Unternehmen für dieses Jahr attraktive Chancen für ein antizyklisches Agieren. Im Durchschnitt erwarten die Portfoliounternehmen für 2024 ein Umsatzwachstum von 10,4% sowie ein Ergebnisanstieg von 26,3%. Das EV/EBITDA liegt auf Basis unserer Schätzungen bei 7,7 für dieses Jahr und 5,9 für nächstes Jahr. Auch wenn der Fonds sich absolut betrachtet bislang noch nicht wie von uns gewünscht entwickelt hat, konnte in diesem schwierigen Marktumfeld im Vergleich zu Peer-Group Fonds eine bessere Performance erzielt werden. Dies zeigt der Vergleich mit dem "FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa" ( Link ). Sechs Übernahmeangebote, zwei Verdoppler Trotz der noch recht jungen Fondshistorie und dem herausfordernden Marktumfeld kann das Fondsberaterteam bereits auf zahlreiche Highlights aus dem Portfolio blicken. Bereits im August 2021 wurde mit der Schaltbau Holding AG der erste größere Exit mit einem Kursplus von 51,1% realisiert. Aufgrund der bewusst erhöhten Gewichtung von 8,7% vor Veröffentlichung des Übernahmeangebots konnten wir innerhalb von 4 Monaten einen sehr erfolgreichen Wertbeitrag für unsere Investoren generieren. Weitere Übernahmeangebote erfolgten im September 2022 für die SLM Solutions AG (2,6% Gewichtung im Zeitpunkt des Angebots), im März 2023 für die GK Software SE (4,9%), im Mai 2023 für die SNP SE (5,3%), im November 2023 für die EQS Group AG (4,7%) sowie im April 2024 für die SHS Viveon AG (2,7%). Darüber hinaus konnte die Limes Schlosskliniken AG, ein Anbieter von Privatkliniken für psychische Erkrankungen, die derzeit mit 7,0% im Fonds gewichtet ist, eine Kurssteigerung von 116,8% erzielen. Noch erfreulicher und damit das bislang erfolgreichste Investment stellt die Süss Microtec Aktie dar, die jüngst mit einem Gewinn von 149,3% veräußert wurde. Soziales Engagement in der Kinder- und Jugendleichtathletik Neben dem Fokus auf das operative Geschäft möchte sich die Tigris Capital GmbH unter der Führung von Lukas Spang aber auch sozial engagieren. In seiner Kinder- und Jugendzeit war Herr Spang in seinem Heimatverein, dem TV Plochingen, bis zu seinem Studienbeginn in der Leichtathletikabteilung aktiv und gehörte dort zu den erfolgreichsten Athleten des Vereins. Ein Sport, der ihn bis heute durch eine hohe Disziplin, Willensstärke und ein großes Durchhaltevermögen prägt. Daher hat er sich entschieden, dem Verein etwas "zurückgeben" zu wollen, weshalb Tigris Capital die Leichtathletikabteilung mit einem jährlichen Betrag im vierstelligen Bereich finanziell unterstützt. Dadurch war es den Verantwortlichen unter anderem möglich, neue Trikots für die Athletinnen und Athleten anzuschaffen. Über weitere Unterstützung würden sich die Verantwortlichen ebenfalls freuen. Starke Partner und Investoren Eine gute Idee und eine erfolgreiche Umsetzung sind jedoch auch nicht ohne die richtigen Partner und Investoren möglich. Daher möchten wir uns einerseits bei den Partnern Hansainvest, Hauck & Aufhäuser Lampe und NFS Netfonds, sowie andererseits bei unseren Seed- und Lead-Investoren bedanken, die dies überhaupt möglich gemacht haben. Über das Partnernetzwerk ist es zudem Anfang 2022 gelungen, ein Spezialmandat für einen institutionellen Investor zu gewinnen, für dass wir seit April 2022 ebenfalls verantwortlich sind. Umfangreicher Webauftritt Alle Interessierten laden wir herzlich ein, unseren umfangreichen Webauftritt unter www.tigris-capital.de zu besuchen. Dort haben wir die Details der Strategie ausführlich dargestellt und gehen ebenfalls explizit auf unseren Ansatz ein. Außerdem finden Sie dort auch alle im Fonds enthaltenen Unternehmen inklusive regelmäßiger Updates zu den Portfoliounternehmen sowie zu ausgewählten Gesellschaften Case Studies. Bislang wurden zu Limes Schlosskliniken AG, New Work SE sowie Süss Microtec SE Case Studies veröffentlicht, die im Bereich "Einblicke" abrufbar sind. 