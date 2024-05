EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

ENCAVIS AG: Vorläufige KPIs des Q1/2024 liegen deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahresquartal, aber in etwa auf Planniveau - Vorstand bestätigt die Guidance für das Gesamtjahr 2024



Corporate News Vorläufige Key-Performance-Indikatoren des Q1/2024 liegen deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahresquartal, aber in etwa auf Planniveau - Vorstand bestätigt die Guidance für das Gesamtjahr 2024

Hamburg, 3. Mai 2024 - Der Vorstand, des MDAX-notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) veröffentlicht bereits heute die vorläufigen Key-Performance-Indikatoren (KPI) des ersten Quartals 2024, die deutlich unter den Werten des vergleichbaren Vorjahresquartals, aber in etwa auf Planniveau liegen. Umsatz und operative Ergebnisgrößen des vergleichbaren Vorjahresquartals (Q1/2023) profitierten von einem positiven Einmaleffekt in Höhe von rund EUR 8,1 Millionen aus der Nachvergütung des niederländischen Einspeisetarifs für das vorhergegangene Geschäftsjahr 2022, sehr guten meteorologischen Bedingungen und einem erhöhten Strompreisniveau: Netto-Umsatzrückgang um mehr als 12% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 86,6 Mio. (Vj: EUR 98,8 Mio.) Bereinigtes EBITDA*) sinkt um mehr als 24% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 48,5 Mio. (Vj. EUR 64,3 Mio.) Bereinigtes EBIT*) sinkt um mehr als 48% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 18,2 Mio. (Vj. EUR 35,3 Mio.) Bereinigtes Ergebnis je Aktie*) (EPS) dreht ins Negative auf rund EUR -0,04 (Vj. EUR 0,09) Operativer Cashflow sinkt um rund 30% gegenüber Vorjahr auf rund EUR 36,3 Mio. (Vj. EUR 51,8 Mio.),

daraus resultiert ein operativer Cashflow/Aktie im Q1/2024 in Höhe von rund 0,23 Euro (Vj. EUR 0,32). "Naturgemäß unterliegt das erste Quartal jeden Jahres starken meteorologischen Schwankungen. Zusätzlich liegen die Umsatzzahlen des ersten Quartals 2024 im Wesentlichen preisbedingt und aufgrund eines positiven Einmaleffekts im Jahre 2023 deutlich unter denen des Vorjahresquartals, aber in etwa auf Planniveau. Der durchschnittliche Strompreis ist um rund 11% über das gesamte Erzeugungsportfolio zurückgegangen. Hierbei gab es große Unterschiede zwischen den Regionen. So sind in Spanien Preisrückgänge um mehr als ein Drittel gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode zu verzeichnen. Dennoch liegen wir mit den Umsätzen in etwa auf Planniveau, da wir einen Rückgang der Strompreise berücksichtigt hatten und zudem die fast vollständige Absicherung unseres Planumsatzes durch Fördertarife oder Stromabnahmeverträge greift," erläuterte Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, einen der wesentlichen Ergebniseffekte. "Eine derartige Schwankung der Kennzahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres ist für ein überwiegend von Solarkapazitäten geprägtes Unternehmen wie Encavis nichts Ungewöhnliches, da wir im ersten Quartal nur eine sehr geringe Solareinstrahlung und damit einhergehend eine geringe Produktion und einen geringen Umsatz haben, der Aufwand jedoch fix ist. Dies kann nur durch eine außerordentlich gute Windperformance ausgeglichen werden. Oder - wie in den vergangenen Jahren - durch die Turbulenzen an den Strompreismärkten infolge einer Reihe von geopolitischen Ereignissen überlagert werden," ergänzte Dr. Husmann die weiteren Einflussfaktoren auf das erste Quartal 2024. Der Vorstand bestätigt die bereits mit der Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2023 gegebene Guidance für das Geschäftsjahr 2024. Das weitere Umsatzwachstum der Stern Energy, erweiterte Windkapazitäten in Deutschland sowie eine weitere Umsatzsteigerung der Encavis Asset Management im laufenden Geschäftsjahr werden die nun erneut deutlich gesunkenen Strompreise zu einem großen Teil kompensieren und in der insgesamt nur moderaten Steigerung der Kennzahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 münden. *) Erläuterungen und Herleitung der bereinigten operativen Ergebniskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht / Konzernjahresabschluss 2023 der Encavis AG ab Seite 17 sowie auf Seite 37. Der Geschäftsbericht / Konzernjahresabschluss 2023 der Encavis AG ist abrufbar unter:

https://www.encavis.com/investor-relations/publikationen

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 830 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-). Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



