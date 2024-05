Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -Campari kehrt am 14th-25th Mai 2024 auf den roten Teppich zurück. Die kultige Marke mit den roten Bitterstoffen ist bereits das dritte Jahr in Folge offizieller Partner des Festival de Cannes.Das Festival de Cannes ist eines der am meisten erwarteten, angesehensten und glamourösesten Filmfestivals der Welt. Campari ist seit langem mit der Welt des Kinos verbunden und hat die Branche in den letzten 40 Jahren unterstützt und die Talente der Filmemacher gefördert.Es ist also passend, dass Campari die Eröffnung des 77. Festivals gewählt hat, um seine Kampagne We Are Cinema zu starten. Seine Aufgabe ist es, menschliche Geschichten als Inspiration für einige der besten Filme der Welt zu würdigen. Aufbauend auf der Rolle von Campari als Kurator von Aperitivo-Anlässen, feiert Campari jene Momente im wahren Leben, die zu bemerkenswerten Geschichten werden. Die Betrachter der neuen Kampagne können sich auf eine Melodie filmischer Momente freuen, die künstlerisch zum Leben erweckt werden und durch die lebhafte rote Linse der Kreativität von Campari erzählt werden.Während des Festivals und der Kampagne wird Campari wieder eine Reihe von Veranstaltungen in der Campari Lounge im Palais de Festival, mit Blick auf den berühmten roten Teppich ausrichten und fördern. In diesem Jahr stellt die Marke außerdem Hyde Beach by Campari vor, einen neuen ikonischen Ort auf dem Boulevard de Croisette, an dem Stars und Gäste empfangen werden und während des gesamten Festivals Veranstaltungen stattfinden.Campari hat die Ehre, im Rahmen seines aufregenden Programms sowohl neue als auch wiederkehrende Kooperationen anzukündigen:Cole Walliser wird sich in der Campari Lounge aufhalten und Gäste und Prominente interviewen. Der Regisseur und Promi-Moderator, der für seine GlamBOT-Clips hinter den Kulissen berühmt ist, wird mit Spannung auf seine unterhaltsamen Berichte über das Geschehen auf dem roten Teppich in der Lounge warten.Campari arbeitet auch wieder mit The Hollywood Reporter zusammen und nimmt eine spezielle Festivalausgabe des Awards Chatter Podcasts mit Kevin Costner - Regisseur, Autor, Produzent und Star von Horizon - auf: Eine amerikanische Saga. Costner wird live mit dem leitenden Redakteur für Auszeichnungen von THR, Scott Feinberg, über seine Rückkehr zum Western sprechen, der auf dem diesjährigen Festival de Cannes Premiere feiert.Eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen ist die Official Cannes After Party für Furiosa: Eine Mad Max Saga. Während des Festivals veranstaltet Campari dieses mit Stars besetzte Event auf Hyde Beach by Campari zur Feier von, dem neuesten Teil der epischen Franchise.Campari wird außerdem zum dritten Mal eine Partnerschaft mit Breaking Through The Lens eingehen, einer gemeinnützigen Organisation, die Frauen in der Filmbranche unterstützt, indem sie ihnen den Zugang zu lebenswichtigen Finanzmitteln erleichtert. Gemeinsam veranstalten sie die Gala "Crossing Borders", um Frauen zu feiern, die kulturelle Grenzen überwunden haben. Der Abend beinhaltet eine Podiumsdiskussion mit der weltweit bekannten Schauspielerin Diane Kruger, die zusammen mit anderen Persönlichkeiten der Branche - darunter Julka Villa, Marketingleiterin der Campari-Gruppe - über ihre eigenen einzigartigen Erfahrungen berichten wird.Das 77th Festival markiert auch das Debüt der Partnerschaft von Campari mit Soho House, um einen einzigartigen kreativen Filmwettbewerb zu veranstalten. Sie unterstützt und ehrt aufstrebende Filmtalente und konzentriert sich auf die Elemente des Lebens, die das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche verwandeln, ähnlich wie die Rolle von Campari in der Mixologie.Campari ist mehr als ein Aperitif. Mit diesen unverwechselbaren Merkmalen ist die Marke seit langem eine Quelle leidenschaftlicher Inspiration. Seit seiner Geburt steht Campari an der Spitze der Cocktail-Kultur und inspiriert Barkeeper auf der ganzen Welt zu ihrer Leidenschaft. Camparino in Galleria, die Meistermixer, servieren ihre berühmten Cocktails - darunter Negroni und Campari Spritz - und die Campari Lounge und Hyde Beach by Campari sind die perfekten Orte, um auf inspirierende Geschichten und das Talent dahinter anzustoßen.Julka Villa, Marketingleiterin der Campari-Gruppe, kommentiert: "Wir freuen uns, zum Festival de Cannes zurückzukehren und in diesem Jahr unsere Leidenschaft für das Kino und für Geschichten durch unsere globale Kampagne We Are Cinema in die ikonische Kulisse des Festivals zu bringen. Mit einem starken und dauerhaften Erbe in der Welt des Kinos stehen Kreativität und Leidenschaft im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir freuen uns darauf, dies auch in diesem Jahr unserem Publikum mit einem Programm bemerkenswerter Momente während des gesamten Festivals zu vermitteln."Bitte folgen Sie den sozialen Medienkanälen von Campari für weitere Informationen @campariofficial.CampariCinema WeAreCinema Cannes2024 FestivalDeCannes DrinkResponsiblywww.campari.comhttps://www.youtube.com/EnjoyCamparihttps://www.facebook.com/Camparihttps://instagram.com/campariofficialÜBER CAMPARI Campari, die kultige, rote italienische Spirituose, ist das Herzstück einiger der berühmtesten Cocktails der Welt. Campari wurde 1860 in Mailand von Gaspare Campari gegründet und von seinem Sohn Davide weiterentwickelt, der etwas so Unverwechselbares und Revolutionäres schuf, dass das Geheimrezept seither nicht mehr verändert wurde. Die leuchtend rote Farbe und der einzigartige und vielschichtige Geschmack von Campari sind das Ergebnis des Aufgusses von Kräutern, aromatischen Pflanzen und Früchten in Alkohol und Wasser. Campari ist nicht nur einzigartig und unverwechselbar, sondern auch äußerst vielseitig und bietet unbegrenzte und unerwartete Möglichkeiten. Als Quelle dieser leidenschaftlichen Inspiration seit der Gründung durch das kreative Genie seiner Gründer, Künstler in verschiedenen Bereichen und die besten Barkeeper der Welt, stimuliert Campari Ihre Instinkte, um Ihre Leidenschaften zu entfesseln, und inspiriert zu grenzenlosen Kreationen.ÜBER DIE CAMPARI GRUPPE Die Campari Gruppe ist ein wichtiger Akteur in der globalen Spirituosenindustrie mit einem Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, die sich auf globale, regionale und lokale Prioritäten verteilen. Zu den globalen Prioritäten, die den Schwerpunkt der Gruppe bilden, gehören Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Gruppe wurde 1860 gegründet und ist heute weltweit der sechstgrößte Akteur in der Premium-Spirituosenindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und handelt in über 190 Ländern auf der ganzen Welt, mit führenden Positionen in Europa und Amerika. Die Wachstumsstrategie der Campari-Gruppe zielt darauf ab, organisches Wachstum durch den Aufbau starker Marken und externes Wachstum durch selektive Übernahmen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. Die Campari-Gruppe mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 22 Werke und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 26 Ländern . Die Campari-Gruppe beschäftigt etwa 4.700 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert.Weitere Informationen sind erhältlich unter: http://www.camparigroup.com/en.Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst.ÜBER DAS FESTIVAL DE CANNES Das Festival de Cannes ist eine Veranstaltung, die Filmschaffende aus der ganzen Welt im Rahmen eines offiziellen Wettbewerbs und eines internationalen Filmmarktes zusammenbringt und aufgrund ihrer starken Medienorientierung eine der ersten jährlichen internationalen Veranstaltungen ist, die zum weltweiten Einfluss des Kinos beiträgt.ÜBER CAMPARINO Camparino in der Galleria ist die legendäre Bar, die 1915 von Davide Campari in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II eröffnet wurde. Die Bar wurde gegenüber dem Caffé Campari eröffnet, dem Lokal, das Gaspare Campari - Davides Vater und der Erfinder des Bitterlikörs - im Jahr 1867 eröffnete. Die Bar war sofort ein Hit bei den Mailändern und wurde zum Synonym für die Aperitivo-Tradition der Stadt. 2015 feierte sie ihr 100-jähriges Bestehen. Nach einer Renovierung wird die Bar im Herbst 2019 mit einer neuen Identität und einem neuen Speisen- und Getränkeangebot wiedereröffnet, um ihren Status als eines der einflussreichsten Lokale der Welt für Liebhaber von Mixologie und gastronomischer Innovation zu festigen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=CvXtxwfBNcQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2403838/Campari_bottle.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2403837/Campari_Lounge.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2403839/We_are_Cinema.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/campari-startet-seine-kampagne-wir-sind-kino-und-kehrt-zum-festival-de-cannes-zuruck-um-das-filmschaffen-zu-feiern-und-zu-unterstutzen-302135162.htmlPressekontakt:Campari@hillandknowlton.com,https://www.camparigroup.com/en/page/contact-us,+39 0262251Original-Content von: Campari Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161433/5771525