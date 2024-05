Collective Mining meldete erneut gute Untersuchungsergebnisse aus vier Bohrlöchern, die im Zielgebiet Trap, einem Teil des Projekts Guayabales in Kolumbien, niedergebracht wurden. Cosa Resources meldete den Abschluss des Diamantbohrprogramms für den Winter 2024 auf seinem Uranprojekt Ursa im Athabasca Basin, Saskatchewan, und Canada Nickel erwarb eine 80 %-Beteiligung am Grundstück Mann, das sich über etwa 11.000 Hektar erstreckt. Unternehmen im Überblick: Cosa Resources Corp. - https://cosaresources.ca/ ISIN: CA22113C1014 , WKN: A3DJYJ , FRA: SSKU.F , TSXV: COSA.V Weitere Videos von Cosa Resources Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/cosa-resources-corp/ Collective Mining - https://www.collectivemining.com ISIN: CA19425C1005 , WKN: A3C88F , FRA: GG1.F , TSXV: CNL.V Weitere Videos von Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/collective-mining/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Nickel Uran Uranium Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV