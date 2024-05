Baden-Württembergs Landesregierung hat mit der Netze BW und Daimler Truck eine Absichtserklärung zur Netzintegration von Ladeinfrastruktur für E-Lkw an Autobahnen im Bundesland unterzeichnet. Die Partner wollen unter anderem den Bau von Hochspannungs-Netzanschlüssen an ausgewählten Raststätten vereinfachen. Es konnten erste Standorte im Fernverkehr ausgemacht werden, an denen ein Bedarf zu erwarten und ein Ausbau der elektrischen Infrastruktur zielführend ...

