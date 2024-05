© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Das Cybersicherheitsunternehmen Fortinet hat am Donnerstagabend Quartalszahlen vorgelegt. Die fielen gut aus, allerdings hätte der Ausblick stärker sein müssen.Im Hinblick auf die Profitabilität seines Geschäftsmodelles gehört Fortinet innerhalb der Cybersecurity-Branche zur Spitzengruppe. Das Unternehmen machte sich in der wachstumsstarken Branche mit hohen Margen und Cashflow-positiven Geschäftsergebnissen einen Namen. Am Donnerstagabend konnte Fortinet mit seinem aktuellen Geschäftsbericht allerdings nicht überzeugen, die Aktie geriet in der US-Nachbörse stark unter Druck. Die Details. Umsatz, Margen und Gewinn gesteigert ... Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Prozent auf …