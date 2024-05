FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Ziele für das Gesamtjahr haben Aktien von Henkel am Freitagvormittag nahe an ihr Vorjahreshoch von 78,84 Euro getrieben. Zuletzt lagen die Papiere der Düsseldorfer knapp darunter mit gut sechs Prozent im Plus.

Im Konsum-Bereich sei es im ersten Quartal besser gelaufen als gedacht, schrieb RBC-Experte James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion auf die Eckdaten. Dass neben dem Umsatz- auch das Margenziel angehoben wurde, sei zu diesem Zeitpunkt bemerkenswert. "Es ist nun klar, dass sich die Profitabilität gut erholt", so der Analyst./ag/jha/