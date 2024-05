Die Aktienkurse chinesischer Elektrofahrzeughersteller in Hongkong verzeichneten am Donnerstag ein deutliches Plus und übertrafen damit die Erwartungen. Die führenden Unternehmen dieser Branche konnten bemerkenswerte Absatzzahlen für April vorlegen, angeführt von Nio Inc., dessen Auslieferungen sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Die Markenaktie von Nio Inc. kletterte in Hongkong um fast 23% auf HK$43.80. Das Unternehmen gab bekannt, im April beeindruckende 15.620 Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben - ein Anstieg von nahezu 135% gegenüber dem Vorjahr und über 30% mehr als im März 2024. Neben Nio Inc. konnte auch Xpeng Inc. mit einem Zuwachs von 8,7% auf HK$34.25 und 9.393 ausgelieferten Fahrzeugen glänzen - ein Anstieg um 33%. BYD, der Marktführer des letzten Dezemberquartals, verkaufte 313.245 Fahrzeuge, was einer Steigerung von knapp 50% entspricht. [...]

Hier weiterlesen