FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Industrie-Recycler habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung etwas übertroffen, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Umsatz und beim Gewinn aber habe das Unternehmen die Schätzungen des Finanzhauses verfehlt. Die vergleichsweise niedrigen Zinkpreise während des ersten Jahresviertels seien in erster Linie dafür verantwortlich, dass dieses das schwächste Quartal des Jahres 2024 gewesen sein dürfte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 08:22 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1704650164

