Bitcoin News: Laut Experten beginnt nun der langsame Anstieg des BTC-Kurses

Es ist mittlerweile über eine Woche her, dass das Bitcoin-Halving am 24. April durchgeführt wurde. Das automatisch stattfindende Event reduzierte die Belohnung der BTC-Miner pro erfolgreichen Block von 6,25 BTC auf 3,125 BTC. Viele Anleger hofften auf eine möglichst schnelle Reaktion des Markts, doch eine spürbare positive Veränderung hat es noch nicht gegeben. Für viele Krypto-Experten ist dies jedoch auch nicht verwunderlich, denn es dauert häufig Wochen oder gar Monate, bevor das BTC-Halving einen neuen Bullenmarkt auslösen kann.

Arthur Hayes - ehemaliger CEO und Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX - erklärte nun allerdings, dass der niedrigste Punkt des aktuellen Bitcoin-Abwärtstrends erreicht wurde. Seiner Meinung nach sollte sich Bitcoin langsam erholen und einen stetigen Preisanstieg starten.

Arthur Hayes: Aktueller Markteinbruch war nicht überraschend

In seinem neuesten Blog-Post erklärt Hayes unter anderem, dass der aktuelle Abwärtstrend am Krypto-Markt keine Überraschung darstellt. So begründet er diese "wohlverdiente Marktbereinigung" mit einer ganzen Reihe an Events, die vor allem den US-amerikanischen Finanzmarkt bewegt haben. Dazu gehören unter anderem die aktuelle US-Steuersaison, die Ungewissheit darüber, welche Maßnahmen die US-Notenbank durchführen wird, sowie das Bitcoin-Halving selbst.

Nachdem diese Faktoren bereits in den Tagen und Wochen vor dem Bitcoin-Halving für merkliche Kurskorrekturen am gesamten Krypto-Markt gesorgt hatten, geht Hayes davon aus, dass die Kryptowährungen am Markt wieder anziehen werden. Seiner Meinung nach spielen hierbei gleich zwei Faktoren eine wichtige Rolle: Das US-Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass die Ausgabe von Schuldtiteln angetrieben werden soll. Hinzu kommt die erhöhte Dollar-Liquidität durch die sogenannte quantitative Straffung (im Englischen: "Quantitative Tightening" oder "QT") durch die US-Notenbank.

Arthur Hayes (Quelle: Twitter @CryptoHayes)

Vor allem das kommende QT-Programm könnte weltweit zu einer Stimulierung der Finanzmärkte führen, was wiederum einen direkten Einfluss auf den Krypto-Markt haben wird. So wird laut Hayes ein erneuter Kaufdruck erzeugt, wenn effektiv mehr Liquidität am Markt vorhanden ist. So erklärt er in seinem Blog-Post direkt:

"Durch die Senkung der QT-Rate von 95 Milliarden Dollar auf 60 Milliarden Dollar pro Monat fügt die Fed im Wesentlichen 35 Milliarden Dollar pro Monat an Dollar-Liquidität hinzu."

Dies wird laut Hayes schon sehr bald die negativen Preisbewegungen der letzten Wochen ausgleichen und sogar dafür sorgen, dass die Krypto-Kurse wieder zu steigen beginnen - allerdings zunächst nur langsam.

Weitere Experten setzen auf kommenden Bitcoin-Preisanstieg

Mit seiner bullischen Prognose für die kommenden Wochen ist Hayes allerdings nicht alleine, denn auch einige andere Krypto-Experten haben sich bereits ähnlich geäußert. Allen voran erklärte auch Dr. Jeff Ross - CEO und Gründer von Vailshire Capital Management - über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass seiner Meinung nach der eigentliche Bullenmarkt noch gar nicht begonnen hat.

In der Vergangenheit haben viele Krypto-Analysten erklärt, dass bereits vor der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt der Bullenmarkt gestartet ist - und damit sogar Monate vor dem Bitcoin-Halving-Event. Dies sieht Dr. Ross allerdings anders.

Lot's of bitcoin doom and gloom out there again today.



You do you, but I'm still respecting the ongoing bullcrab market.



The FOMC rhetoric pivot yesterday (which begins on June 1st) was the official transition from bad-to-less-bad liquidity conditions, IMHO.



As an aside,… pic.twitter.com/2HY0nWuW43 - Dr. Jeff Ross (@VailshireCap) May 2, 2024

So geht er stattdessen davon aus, dass die kommenden Wochen die letzte Chance sei, um "billig Mais zu sammeln" - also die Kryptowährungen zu einem günstigen Preis zu erhalten. Ob Hayes, Ross und andere Krypto-Experten mit ihrer Meinung allerdings recht behalten werden, kann nur die Zukunft zeigen. Klar ist, dass der Krypto-Markt auch weiterhin eine äußerst komplexe Angelegenheit ist, die gerade Einsteiger und Neulinge schnell überfordern kann.

Umso wichtiger ist es, eine gute Grundlage an Wissen zu erschaffen, die sich nicht nur auf den Handel selbst, sondern auch auf alle anderen Gebiete erstreckt. Hier könne vor allem spezielle Lernplattformen weiterhelfen, die sich auf das Wissen rund um die Krypto-Welt spezialisiert haben.

99Bitcoins startet mit Learn-to-Earn-Programm

Bereits seit 2013 ist 99Bitcoins ($99BTC) ein wichtiger Bestandteil der Krypto-Welt, denn die Lernplattform gehört zu den größten ihrer Art. Mittlerweile gibt es nicht nur fast 80 Stunden an Lernmaterial in Form von Kursen, sondern auch eine breite Community mit über 2,8 Millionen Abonnenten. Als neuestes Projekt plant 99Bitcoins nun die Einführung des nativen Learn-to-Earn-Tokens, der als Belohnung für alle Nutzer fungieren soll. Wer also die verschiedenen Lerneinheiten erfolgreich absolviert, der soll dafür eine Anzahl an $99BTC-Token erhalten. Dies bietet einen zusätzlichen Anreiz dafür, sich genauer mit der Materie auseinanderzusetzen und gleichzeitig das eigene Wissen zu erweitern.

Gleichzeitig soll der neue ERC-20-Token auch als BRC-20-Token auf den Markt kommen, wodurch eine "synchrone Learn-to-Earn-Plattform" entstehen soll. Dabei kann es sich durchaus lohnen, bereits jetzt in den $99BTC-Token zu investieren, der aktuell für einen Preis von 0,00103 US-Dollar im Vorverkauf angeboten wird.

Denn einerseits gibt es schon im Presale ein Staking-Programm, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.832 % bietet. Andererseits erhalten Staking-Nutzer Zugang zu speziellen Angeboten - von einer VIP-Community bis hin zu speziellen Kaufsignalen und einem Mentoren-Programm ist hier eine Menge an zusätzlichen Angeboten zu finden. Darüber hinaus steigt der Preis im Presale automatisch, sobald gewisse Meilensteine erreicht werden. Auch dies ist ein weiterer Bonus für alle Anleger, die sich für eine frühzeitige Investition in das 99Bitcoins-Projekt entscheiden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.