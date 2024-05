Coinbase Aktie im Fokus - Milliardengewinn dank Bitcoin-Nachfrage

Solide Quartalszahlen in den Reihen der US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase haben Anleger am späten Donnerstagabend aufatmen lassen. Die anziehende Nachfrage nach dem Handel von Bitcoin und Co hat Coinbase einen Milliardengewinn beschert. Anleger könnten jedoch nun zunächst einen Teil ihrer Gewinne einstreichen. Am Freitagvormittag notiert auf Tagessicht laut IG-Indikation ein Minus von rund 3,5 Prozent auf der Kurstafel. Bitcoin-Spot-ETFs als eines der Zugpferde für Bitcoin und Co Coinbase hat für das vergangene Quartal einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Dollar ausgewiesen, wie die größte US-Börse am Donnerstag nach US-Handelsschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum stand insgesamt ein Verlust von 79 Millionen Dollar auf dem Papier.

Insbesondere die erstmalige Zulassung sogenannter Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und der damit im Zusammenhang stehende Zufluss an Liquidität hat dem Bitcoin seit Jahresbeginn kräftig in die Karten gespielt. Die Lancierung fungiert nicht zuletzt als wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin und Co und verleiht der Branche zusätzlich Seriosität.

Auch das sogenannte "Bitcoin-Halving" dürfte in den vergangenen Monaten für kräftig Auftrieb gesorgt und die Preise gestützt haben. Am 20. April ging das erwartete Event über die Bühne, welches als eine Art "künstliche Angebotsverknappung" fungiert. Folgerichtig werden seit dem Halving nur noch rund 450 Bitcoin-Einheiten pro Tag der Angebotsmenge hinzugefügt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

