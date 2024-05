Mit einem Kursplus von über +13% ist die Amgen (WKN: 867900) am Freitagmorgen vorbörslich klarer Spitzenreiter in den US-Leitindizes Dow Jones Industrial und Nasdaq 100. Der Kurssprung katapultiert das Papier des US-Biopharmagiganten fast auf ein neues Allzeithoch. Was kommt bei Anlegern so gut an? Amgen vorgestellt Amgen (Applied Molecular Genetics) mit Sitz im kalifornischen Thousand Oaks ist eines der größten Biotechnologie-Unternehmen der Welt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...