Das erste Quartal von Scout24 hat die Erwartungen zu Umsatz und EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (op.) leicht verfehlt. Die Ergebnisse für Q1 2024 waren im Kontext eines schwierigen Umfelds solide. Die Umsatzentwicklung (+12% gg. Vj.) war in allen Segmenten robust, was auf eine starke Entwicklung der Abonnementumsätze, positive Preismaßnahmen und Produkt-Upgrades zurückzuführen ist. Wie bereits im Vorquartal trugen ein vorteilhafter Produktmix und eine strikte Kostenkontrolle dazu bei, dass sich die EBITDA-Marge auf 58,4% in Q1 um 2,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr verbesserte. Trotz des schwachen deutschen Immobilienmarktes profitiert Scout24 weiterhin von einer gesunden Nachfrage nach seinen ImmoScout24-Kernprodukten (Listings: +9% yoy in Q1), sowie von wachsenden Makler-Mitgliedschaften und privaten Abonnenten. Das Management bekräftigte seinen Ausblick für 2024 und rechnet mit einem Umsatzwachstum von 9-11% yoy und einer op. EBITDA-Marge auf ca. 61% zu erhöhen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine Dividendenausschüttungsquote von 30%-50% des bereinigten Nettogewinns an und will mittelfristig weitere Aktienrückkäufe durchführen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Empfehlung zu HALTEN bei einem revidierten Kursziel von EUR 70,00 (alt: EUR 65,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





