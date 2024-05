Hallo zum "eMobility update"! In unserer Sendung geht's heute unter anderem um gedrosselte Pläne von Tesla zum Ausbau des Supercharger-Netzwerks, um zwei neue Elektroautos von Chery sowie um das größte elektrische Containerschiff der Welt. 1 - Tesla plant langsameren Ausbau von Supercharger-NetzwerkDiese Woche ist bekannt geworden, dass Tesla sein für das Supercharger-Netz verantwortliches Team größtenteils oder sogar komplett auflösen will. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...