Neue Quartalszahlen haben gerade einige der wichtigsten Biotech-Aktien in Bewegung gebracht. Wir geben einen Überblick, wo sich für Anleger jetzt ein Investment lohnen könnte. Hinter der Biotech-Branche liegt eine bewegte Woche. Big Player wie Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer und Moderna haben alle ihre aktuellsten Quartalszahlen veröffentlicht und einiges an Bewegung ins Börsengeschäft gebracht. Aber welche Aktie ist unter Analysten an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...