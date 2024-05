Top 5 Meme-Coins mit 100x-Potenzial, die jeder Krypto-Anleger kennen sollte

Auch wenn der Krypto-Markt derzeit eine schwache Periode durchläuft, so sind die Meme-Coins auch weiterhin eine der dominierenden Sparten der Branche. Erst vor kurzem hatte zum Beispiel CoinGecko in einem Bericht erklärt, dass Meme-Coins die mit Abstand profitabelste Sparte im ersten Quartal 2024 war. Kein Wunder, dass sich immer Anleger - und zwar sowohl Kleinanleger als auch sogenannte Krypto-Whales - nach neuen Projekten umsehen, die mit hohen Renditen und einem enormen Potenzial locken.

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf unsere Top 5 der Meme-Coins, die über ein 100x-Potenzial verfügen könnten.

#1 - Dogeverse: Multichain-Meme-Coin mit Doge-Ansatz

Es ist eigentlich unglaublich, dass bisher noch kein Projekt versucht hat, die sechs größten Meme-Coin-Blockchains in einem einzigen Konzept zu vereinen. Doch genau das versucht derzeit Dogeverse ($DOGEVERSE), denn der Meme-Coin wird nicht nur über das Ethereum-Netzwerk vertrieben, sondern kann außerdem auf der Solana-Blockchain, auf der BNB-Chain, aus Base, auf Polygon und auf Avalanche eingesetzt werden. Hierfür setzt Dogeverse auf ein Multi Bridge Dienstprogramm, das eine möglichst hohe Flexibilität für alle Nutzer und Anleger bieten soll. So können sich diese nämlich genau überlegen, welches Blockchain-Netzwerk den eigenen Bedürfnissen in puncto Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Kosten am besten entspricht.

Never underestimate the power of flexibility and choice!



$DOGEVERSE offers something uniquely different to others…offering yourself a preferred Blockchain.



Whether it's ETH, SOL, BNB Chain, BASE, MATIC or AVAX, align with YOUR needs for speed and cost! - DogeVerse (@The_DogeVerse) May 2, 2024

Dieses Konzept scheint bei den Investoren voll aufzugehen, denn bereits jetzt wurden über 13 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Dies spricht durchaus dafür, dass Dogeverse auch nach dem offiziellen Launch weiter das Interesse der Krypto-Community auf sich ziehen wird. Ob es zu einer 100-fachen Preiserhöhung reichen wird, kann nur die Zukunft zeigen. Klar ist, dass der $DOGEVERSE-Token aktuell mit einem Preis von 0,000305 US-Dollar noch äußerst günstig angeboten wird.

Jetzt in $DOGEVERSE investieren!

#2 - Sealana: Der neueste Solana-ICO für Meme-Coin-Enthusiasten

Vor allem Solana-Meme-Coins konnten in den letzten Monaten auf sich aufmerksam machen, denn die Solana-Blockchain ist für niedrige Gebühren und eine äußerst schnelle Bearbeitungszeit bekannt. Dies sorgte unter anderem dafür, dass Anleger von BOOK OF MEMES (BOME), Bonk oder Dogwifhat (WIF) Rekordgewinne erhalten konnten. In diese Fußstapfen möchte nun auch Sealana ($SEAL) treten.

Der junge Solana-Meme-Coin ist erst vor wenigen Tagen in den Initial Coin Offering (ICO) gestartet, konnte allerdings innerhalb kürzester Zeit fast 150.000 US-Dollar an Kapital sammeln. Ein gutes Zeichen für alle Anleger, denn trotz der bärischen Haltung am aktuellen Krypto-Markt, scheint das Interesse an Solana-Meme-Coins weiterhin hoch zu sein. Wer ebenfalls in Sealana investieren möchte, der bekommt aktuell pro angelegten SOL-Token 6.900 $SEAL-Token auf die eigene Solana-Wallet geschickt, sobald der offizielle Launch stattgefunden hat.

Besuche jetzt die Sealana-Webseite!

#3 - Wiener AI: Verrückter Wissenschaftler trifft auf Dackel-Hund

Was kommt dabei heraus, wenn man einen Dackel mit künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie verbindet? Richtig, das Projekt WienerAI ($WEI). Hierbei handelt es sich um das nächste große Projekt aus dem Doge-Universum, das auf eine interessante Hintergrundgeschichte setzt. Die WienerAI ist entstanden, als ein verrückter, aber liebenswerter Wissenschaftler - besser bekannt als "Der Architekt - versucht hat, Hundewelpen mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) zu verbessern. Da er während seinem Experiment allerdings eine Wurst (im Englischen: Wiener) aß, geriet diese DNA mit in das Experiment - und eine Mischung aus Dackel und KI war geboren.

Auch aus technischer Sicht möchte WienerAI mehr als "nur ein Meme-Coin" sein. Hierfür wurde erst kürzlich das Feature implementiert, über das Nutzer des WienerAI-Projekts direkt mit einem KI-Trading-Bot kommunizieren können (wir berichteten). Dies soll den allgemeinen Einstieg gerade für Krypto-Neulinge vereinfachen und dabei helfen, sich in der Krypto-Welt zurechtzufinden.

Erfahre alles zum WienerAI-Projekt und dem $WEI-Token!

#4 - Sponge V2: Der Nachfolger mit 100x-Potenzial

Hinter Sponge V2 ($SPONGEV2) stehen die Entwickler vom ersten Sponge-Token, der bereits im Jahr 2023 ein voller Erfolg gewesen ist. Der erste $SPONGE-Token durchlief nämlich nicht nur einen erfolgreichen Presale, sondern konnte nach seinem offiziellen Launch sogar eine 100-fache Wertsteigerung erleben. Nun setzen viele Anleger natürlich darauf, dass auch Sponge V2 ein 100x-Potenzial besitzt. Dies führte unter anderem dazu, dass bereits jetzt im Vorverkauf über 17 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengetragen wurden.

Don't forget, SPONGERS! SpongeV2 is bringing exciting utility through our upcoming P2E game!



Get ready to earn $SPONGE tokens by playing the game and ranking on the leaderboard.



Stay tuned for more info! MemeCoin Crypto Alts #100x pic.twitter.com/5aaLxGz8N1 - $SPONGE (@spongeoneth) March 22, 2024

Doch Sponge V2 möchte mehr als nur ein einfacher Klon von Sponge V1 sein. So arbeiten die Entwickler derzeit fieberhaft an einem Play-to-Earn-Videospiel (P2E), das als Belohnung den $SPONGEV2-Token an seine Spielerschaft ausgeben wird. Außerdem ist es nicht möglich, Sponge V2 Coins direkt zu erwerben. Stattdessen wurde ein Stake-to-Bridge-Algorithmus entwickelt, über den interessierte Investoren einfach den ersten $SPONGE-Token im Staking-Programm einsetzen, um dafür die $SPONGEV2-Token als Belohnung zu erhalten.

Jetzt die Sponge V2 Webseite für weitere Informationen besuchen!

#5 - Smog: Der etablierte Meme-Coin mit Comeback-Chancen

Auch wenn Smog ($SMOG) bereits seit einigen Wochen am Krypto-Markt gehandelt wird, so steckt in diesem Solana-Meme-Coin auch weiterhin ein großes, noch nicht ausgereiztes Potenzial. So musste der Coin - wie die meisten anderen Solana-Meme-Coins auch - in den letzten Wochen mit der bärischen Stimmung am Markt leben und einige Kurskorrekturen verkraften, doch könnte der kommende Bullenmarkt dafür sorgen, dass auch der $SMOG-Token ein weiteres Comeback feiern wird.

Der Smog Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

So ist Smog mittlerweile in die zweite Saison gestartet und erlaubt es auch weiterhin Airdrop-Huntern über die Zealy-Webseite sogenannte XP zu sammeln, um damit dann einen Zugriff auf die vielen Airdrops zu erhalten. Hier können täglich verschiedene Aufgaben erledigt werden. Wer außerdem über die offizielle Webseite $SMOG-Token erwirbt, der erhält aktuell noch einen Rabatt von satten 10 %.

Jetzt $SMOG mit 10 % Rabatt kaufen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.