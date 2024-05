SHIB Kurs: +114 %! Shiba Inu oder WienerAI kaufen?

Shiba Inu steigt in den letzten 24 Stunden um rund 4 Prozent, sodass sich die Wochenverluste auf rund 10 Prozent verringern. Das Jahr 2024 verläuft trotz kürzlich erfolgter Korrektur denkbar positiv - SHIB pumpte in 2024 um rund 114 Prozent. Damit konnte sich Shiba Inu als zweitwertvollster Meme-Coin weiter festigen. Schließlich beläuft sich die Bewertung von SHIB aktuell auf rund 13,5 Milliarden US-Dollar, was Marktrang 11 bedeutet. Nur knapp hinter Cardano übrigens, sodass ein Flippening in die Top 10 nicht mehr ausgeschlossen scheint.

Doch auch neue Meme-Coins treiben den Wandel weiter voran und wollen sich einen Platz im lukrativen Markt sichern. Hier konnte in den vergangenen Tagen WienerAI fast 1 Million US-Dollar einsammeln, obgleich der Vorverkauf gerade erst startete. Mit der Verbindung von AI und Memes trifft WienerAI augenscheinlich den Geist der Zeit. Zugleich ist WAI eben auch ein Hunde-Meme-Coin, zweifelsfrei die erfolgreichste Gattung im Bereich der Spaßwährungen. Dennoch sind motivierte Anleger noch früh und können WAI vor zahlreichen Preissteigerungen im Presale erwerben, um maximale Buchgewinne aufzubauen. Mit hohen vierstelligen Renditen wird ein früher Einstieg noch attraktiver.

Shiba Inu deutlich fester: Was ist für SHIB möglich?

Rund 114 Prozent Kursgewinne in einem Jahr sprechen zweifelsfrei für Shiba Inu. Dies gilt umso mehr, wenn man die etablierte Meme-Kryptowährung in Relation zu Bitcoin und Ethereum betrachtet, die beide zwischen 30-40 Prozent in 2024 zulegen konnten. Zuletzt erlebten wir eine massive Stärke im Marktsegment der Meme-Coins. Shiba Inu notierte deutlich fester und bewies relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt. Doch was ist für Shiba Inu bei einer Marktkapitalisierung von 13,5 Milliarden US-Dollar noch möglich?

Die Zukunft von Shiba Inu hängt dabei wohl maßgeblich von seiner grundlegenden Akzeptanz ab. Um seine Marktrelevanz zu steigern, setzt Shiba Inu auf neue Wachstumsfelder wie Gaming, das Metaverse und Layer-2-Technologie. Diese Bereiche bieten enorme Potenziale für Nutzerintegration und -interaktion, was für eine Kryptowährung entscheidend ist, um langfristig wertvoll und relevant zu bleiben. Der Wandel weg vom Meme-Branding ist in vollem Gange. Durch die Erschließung dieser innovativen Technologiefelder strebt Shiba Inu danach, nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als fester Bestandteil im digitalen Ökosystem verankert zu werden.

Shiba Inu Team Completes Shibarium Hard Fork to Introduce Blazing-Fast Transactions https://t.co/6u3NfWyfkb - ?????????? | SHIB.IO (@LucieSHIB) May 3, 2024

Shibarium ist hier ein wichtiger Bestandteil des Shiba Inu-Ökosystems. Die eigene L2 hat kürzlich die erfolgreiche Durchführung eines bedeutenden Updates bekannt gegeben. Diese Hard Fork wurde bei der Blockhöhe 4504576 implementiert und bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen mit sich. Die Shiba Inu-Entwicklerteams betonen, dass Shibarium-Nutzer nun von noch schnelleren Transaktionszeiten und vorhersehbaren Transaktionsgebühren profitieren werden. Dieses Update soll also die Benutzererfahrung auf Shibarium optimieren und die Skalierbarkeit des Netzwerks verbessern, indem Transaktionen effizienter als bisher abgewickelt werden.

Ist WienerAI besser als Shiba Inu?

In der Welt der Kryptowährungen ziehen Meme-Coins wie SHIB oft schnell große Aufmerksamkeit auf sich, können jedoch ebenso rasch an Wert verlieren, sobald der anfängliche Hype abklingt. Wichtig ist hier wie dargestellt eine Fundierung der aktuellen Bewertung. Erst war es nur der Hype, jetzt sollen laut Entwicklerteam auch Taten folgen. Shiba Inu bleibt einer der erfolgreichsten Meme-Coins aller Zeiten. Doch die Renditen der Vergangenheit lassen sich hier nicht mehr wiederholen.

Risikoaffine Investoren könnten daher ihren Blick auf innovative Alternativen wie WienerAI richten. Diese Plattform verbindet künstliche Intelligenz mit dem charmanten Konzept eines Meme-Coins und zielt darauf ab, in den dynamischsten Marktsegmenten des Jahres erfolgreich zu sein.

WienerAI entwickelt eine fortschrittliche, reaktionsschnelle KI-Schnittstelle, die Handelsentscheidungen optimiert, indem sie die Märkte nach Investitionsmöglichkeiten absucht, die sie dann über verschiedene dezentrale Börsen (DEXs) gebührenfrei anbietet. Mit einer starken Betonung auf Community-Beteiligung und -Wachstum sowie einer cleveren Tokenonmics, die Staking und Belohnungen umfasst, sind die Pläne der Entwickler langfristig. Angesichts der bevorstehenden Preiserhöhung und einem nahenden Meilenstein von eine Million US-Dollar könnte sich ein frühzeitiger Einstieg lohnen. Denn WienerAI (WAI) geht im Mai 2024 bereits viral und dürfte dennoch noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen.

