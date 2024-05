FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 480 auf 482 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Umsatzwachstum habe sich fortgesetzt, sei aber von der Industrieproduktion in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) gebremst worden, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hätten ein negativer Kalendereffekt sowie höhere Investitionen den Free Cashflow des Gasekonzerns eingeschränkt./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 12:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 12:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE000S9YS762

