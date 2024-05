EQS-Ad-hoc: Sixt SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SIXT passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an - Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2024



03.05.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SIXT SE: SIXT passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an - Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2024 Pullach, 03. Mai 2024 Der Vorstand der Sixt SE hat heute auf Basis der Zahlen für das erste Quartal 2024, der Entwicklungen im April sowie der Erwartungen für die kommenden Monate des Jahres 2024 die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Er geht für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin von einem deutlichen Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr aus (Geschäftsjahr 2023: 3,62 Mrd. Euro), rechnet nunmehr aber mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 350 und 450 Mio. Euro (bisher: zwischen 400 und 520 Mio. Euro). Im ersten Quartal liegt der Konzernumsatz bei 780,2 Mio. Euro. Das EBT beträgt minus 27,5 Mio. Euro und liegt damit am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne. Für das zweite Quartal 2024 erwartet der Vorstand einen weiterhin deutlich steigenden Konzernumsatz und eine Rückkehr in die Gewinnzone mit einem EBT zwischen 60 und 90 Mio. (Q2 2023: Konzernumsatz 925,1 Mio. Euro, EBT 131,9 Mio. Euro). Gründe für die Ergebnisprognose bzw. deren Anpassung sind insbesondere erneut verschlechterte Konjunkturaussichten, eine wiederholt verschobene Zinswende, ein zuletzt in einigen Regionen rückläufiges Marktpreisniveau sowie in erster Linie gefallene Restwerte und damit einhergehend höhere Fahrzeugkosten. Für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus verspricht sich SIXT deutlichen Rückenwind. Neben verschiedenen Maßnahmen zur Generierung zusätzlicher, profitabler Umsätze und Maßnahmen zur weiteren Effizienzsteigerung liegt dies insbesondere an der Verbesserung der Flottenkosten durch die fortgesetzte Reduktion elektrischer Fahrzeuge sowie durch die verstärkte Einflottung von Neufahrzeugen zu optimierten Konditionen im Vergleich zu den Jahren der Fahrzeugknappheit. Die Sixt SE wird im Laufe des heutigen Tages eine Pressemitteilung veröffentlichen und wie geplant am 07. Mai 2024 die Quartalsmitteilung für das zum 31. März abgelaufene erste Quartal 2024 bekanntgeben. Kontakt: Alexander Enge

Director Investor Relations

Sixt SE

Tel.: +49 (0)89 74444-5104

E-Mail: investorrelations@sixt.com



