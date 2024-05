HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1150 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Fisher erhöhte seine Gewinnprognosen für den Strom- und Gasnetzbetreiber. Damit berücksichtigte er den jüngsten Zwischenbericht und die geplante Änderung im Umgang mit latenten Steuern bezüglich der Netze in Großbritannien, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00BDR05C01

