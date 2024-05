Wien (www.fondscheck.de) - La Française Asset Management schließt sich mit der Fondssparte der Crédit Mutuel zusammen, so die Experten von "FONDS professionell".Durch den vom Mutterkonzern orchestrierten Zusammenschluss solle ein Multi-Spezialistenhaus entstehen.Crédit Mutuel Asset Management und La Française Asset Management hätten sich mit Wirkung zum 1. Mai zusammengeschlossen. Dies habe die Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance Fédérale mitgeteilt. Die Fusion der Unternehmen erfolge im Rahmen des strategischen Plans 2024-2027, der den Aufbau einer Multi-Spezialisten-Struktur vorsehe. Die vereinten Häuser würden ein Vermögen in Höhe von 86 Milliarden Euro verwalten und 172 Mitarbeiter in Frankreich und Deutschland beschäftigen. ...

